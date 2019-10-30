Экспорт туристических услуг минских гостиниц в этом году уже составил $49 млн

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные гостиницы в 2019 году пользуются большим спросом, чем в 2018-м. Их загрузка увеличилась почти на 6%, а экспорт туруслуг за январь-август составляет около $49 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самым важным направлением оценки деятельности гостиниц является экспорт туристических услуг. За январь-август экспорт туристических услуг столичных гостиниц составил практически $49 млн - при темпе роста 118%", - сказал Юрий Натычко. Он также отметил, что во время II Европейских игр были задействованы практически все гостиницы в городе. Только официальное размещение охватывало около 3 тыс. номеров в 25 гостиницах столицы. Средняя загрузка в период проведения мультиспортивного форума составляла 74%, пиковая загрузка - более 85%.

Гостиничный фонд Минска насчитывает 54 гостиницы и семь хостелов. Емкость номерного фонда - 6,2 тыс. номеров при единовременной вместимости более 11 тыс. мест. Средняя загрузка гостиниц Минска в январе-августе составила около 55%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, этот показатель увеличился почти на 6%. Причем коммунальные гостиницы пользуются большим спросом - их загрузка около 58%.

В этом году в Минске открылись две гостиницы (на 161 номер с единовременной вместимостью 343 места) и три хостела (на 37 номеров с единовременной вместимостью около 180 мест).

Основная масса посетителей минских гостиниц - иностранные граждане (более 70%).-0-