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01 октября 2019, 17:59

Экспорт туристических услуг в Гомельской области за три года вырос вдвое

Во время посещения ОАО "Милкавита"
Во время посещения ОАО "Милкавита"

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг в Гомельской области вырос двое за последние 3 года. Об этом шла речь на встрече руководства Гомельской области с представителями Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В пресс-тур по юго-восточному региону Беларуси прибыли более 20 представителей российских средств массовой информации. Во время диалога заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко подчеркнул, что 62% объема всех внешнеторговых операций Гомельской области приходится на Россию. За январь-июль 2019 года товарооборот между Гомельской областью и Россией составил около $3,4 млрд, экспорт - $785,9 млн.

Несмотря на то, что регион имеет выраженный промышленный вектор развития, уверенно расширяется спектр предложений в различных туристических направлениях, включая агроэкотуризм, спортивный, медицинский и оздоровительный. Значительная часть путевок в гомельские здравницы востребована и у россиян. В 2018 году открыто еще одно направление, популярное в основном у иностранных туристов, - экскурсии в отселенные из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС территории. Открыты два маршрута дорогами Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Прорабатывается также водный путь по Днепру.

Опыт Беларуси и Гомельской области в частности по преодолению последствий аварии на ЧАЭС и реабилитации пострадавших районов - в числе главных интересов российских массмедиа.

Открыла маршрут по региону экскурсия в ОАО "Милкавита" - одну из крупнейших молочных компаний страны. Ее продукция востребована как в Беларуси, так и России, Казахстане, Китае, Туркменистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Участники пресс-тура смогли продегустировать брендовые новинки молочного производства. Завершает первый день экскурсия по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю.

Программа второго дня даст возможность на примере Хойникского района оценить, как регион постепенно уходит от характеристики пострадавшего от чернобыльской трагедии, поднимаясь на новый уровень развития. Здесь реализуются серьезные инвестпроекты, повышается рождаемость. Представители российских СМИ посетят заповедные места Полесского радиационно-экологического заповедника, пройдут по одному из недавно открытых туристических маршрутов.

Третий день пресс-тура посвящен перерабатывающей отрасли. Журналисты побывают в ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", в одном из лучших хозяйств области - КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", посетят уникальный музей "Мозырский замок". Также в программе дня - обзорная экскурсия по древнему Турову и посещение Туровского молочного комбината.

В завершение тура его участники ознакомятся с базой Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, посетят Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова.

Пресс-мероприятие организовано Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром и Гомельским облисполкомом.-0-

Фото Сергея Холодилина

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встречи Гомельская область туризм услуги экспорт
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