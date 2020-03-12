Экспорт туруслуг Брестской области в 2019 году вырос на 12%

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристический услуг Брестской области в 2019 году составил $16,8 млн. По сравнению с 2018-м сумма выросла на 12,3%. Эта информация прозвучала сегодня на коллегии управления спорта и туризма облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В общем объеме экспорта услуг Брестской области удельный вес туризма составил 3,4%. Несмотря на положительную динамику, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич нацеливает отрасль активнее задействовать имеющийся потенциал. "Развитие туристической отрасли - одна из приоритетных задач. Эта сфера очень важна для региона. Мы обладаем хорошей инфраструктурой: за пределами страны широко известны Беловежская пуща, Брестская крепость и другие достопримечательности. В каждом районе есть объекты, которые притягивают туристов, но резервы задействованы не в полной мере. Чуть более 3% в объеме экспорта услуг для отрасли недостаточно. Считаю, что потенциал гораздо выше, чтобы достигать более весомых и серьезных результатов", - подчеркнул он.

В Брестской области для увеличения экспорта в прошлом году провели около 80 маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала. Представители региона участвовали в международных выставках, организовывали презентации и семинары по обмену опытом. Проведены ознакомительные туры для туроператоров и СМИ из Польши, Венгрии, Литвы, Израиля, США, Кубы, ОАЭ.

Усилия дали результаты. Брестскую область посетили более 1,3 млн туристов, что на 11,5% больше по сравнению с 2018 годом. Поток иностранных гостей увеличился на 9%. "В первую очередь на это повлиял обширный календарь мероприятий к тысячелетию Бреста. Успешны оздоровительный и агроэкотуризм. Пользуются популярностью речной круиз из Бреста в Мозырь, мероприятия Беловежской пущи", - отметил заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Заметный рост и во внутреннем туризме - на 12,2%. Белорусы предпочитают путешествовать по Брестской области в выходные дни, им интересны музеи, агроусадьбы. Так, в области насчитывается 423 субъекта агроэкотуризма. В прошлом году там побывали более 81 тыс. человек (рост по сравнению с 2018-м на 5%), в том числе почти 10 тыс. иностранцев. Гостей стали принимать 35 новых агроусадеб, где создано 150 дополнительных рабочих мест.-0-