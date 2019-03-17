Экспорт туруслуг Минской области в 2018 году вырос почти на 13%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг Минской области в прошлом году превысил $32 млн, темп роста составил 112,8% в сравнении с 2017-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении спорта и туризма Миноблисполкома.

В частности, путевки реализованы на $26,6 млн (темп роста 112,5%); проданы услуги гостиниц, не включенных в стоимость путевок, на $4 млн (темп роста 129%); прочие туруслуги - на $1,5 млн (темп роста 89%).

Основными районами по экспорту туристических услуг в области стали Минский и Мядельский. Их удельный вес в общей сумме экспорта туруслуг области в 2018 году составил $24,5 млн, или 76,3%.

Услугами туристических организаций области воспользовались граждане 38 стран мира. Основную часть составляли представители стран СНГ (81%), из них большинство (96%) - россияне. Доля жителей стран ЕС в общем количестве посетивших регион в прошлом году составила 10%: в Минскую область приезжали поляки, эстонцы, литовцы, латыши, немцы, французы. Еще почти 9% - граждане других государств, в числе которых Китай, Турция, Иран, Ливан, Норвегия, Израиль.

Всего в Минской области к услугам туристов - 126 гостиниц, 156 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 42 охотничьих комплекса, 763 агроусадеб, более 2,1 тыс. объектов общественного питания, 23 музея, 2 театра, 13 центров ремесел. Свыше 660 объектов включено в список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-