Экспорт туруслуг в Минске в январе-сентябре увеличился на 13,6%

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг в Минске в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возрос на 13,6% до $91,7 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

С введением безвизового режима отмечается рост туристического потока из стран ЕС и Азии. По информации Госпогранкомитета, чаще всего без виз через Национальный аэропорт Минск в Беларусь приезжают граждане Германии, Польши и Италии. Всего с февраля 2017 года, когда был установлен безвизовый порядок въезда, такой возможностью воспользовались 176 тыс. иностранцев более чем из 70 стран.

Туристические услуги в столице оказывают более 700 организаций. Туризм города в текущем году был представлен на международных ярмарках-выставках в Таллине, Берлине, во время Дней Минска в Тбилиси, Будапеште, Санкт-Петербурге, на саммите мэров туристических городов стран вдоль "Пояса и пути" в Чжэнчжоу, China International Import Expo в Шанхае.

В 2017 году в Беларуси был установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. В текущем году срок безвизового пребывания иностранцев увеличен до 30 суток. При себе нужно иметь паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (1 БВ равна Br24,5) либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-