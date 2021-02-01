Экспорт услуг "Минскэнерго" по итогам 2020 года составил более $2 млн

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг РУП "Минскэнерго" по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов по итогам 2020 года составил $2061,9 тыс. в общем объеме экспорта услуг, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Основной статьей экспорта стали услуги по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов, которые находятся на территории Беларуси. Это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т.д.

Количество потребляемой энергии заказчики-нерезиденты определяют самостоятельно. Их потребности диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами. "Сложная эпидемиологическая обстановка оказала влияние на выполнение индикативного показателя экспорта услуг, в том числе и РУП "Минскэнерго", но предприятию все же удалось достичь 91,6% к фактическому показателю 2019 года", - отметили в секторе общественных связей.

РУП "Минскэнерго" - крупнейшее и наиболее значимое предприятие среди областных энергосистем Беларуси, которое вырабатывает четверть производимой в стране электроэнергии и отпускаемой в системе ГПО "Белэнерго" тепловой энергии, осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей города Минска и Минской области.-0-