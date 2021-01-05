Экспортные отгрузки БМЗ в 2021 году открыла Испания

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первая партия металлопродукции, которую ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отгрузило на экспорт 1 января 2021 года, будет доставлена в Испанию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Потребителю из Бискайи направлена партия круглого металлопроката, предназначенного для отрасли автомобилестроения. Стартовая экспортная партия БМЗ в 2021 году произведена в сортопрокатном цехе №2. В первые часы нового года здесь также отгружалась арматура в Израиль. "Что касается Испании, то на стабильные поставки конструкционного проката в эту страну БМЗ вышел только в прошлом году. В 2021-м работу на этом рынке продолжим", - рассказал пресс-секретарь.

Александр Олесик отметил, что, по оперативным данным, за 2020 год БМЗ экспортировал в 53 страны почти 2 млн т металлопродукции. За январь - декабрь завод, по предварительным данным, реализовал за пределы Беларуси более 180 тыс. т конструкционного проката диаметрами от 20 мм до 160 мм. Темп роста к 2019-му - более 125%.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно экпортируется более 80% выпускаемой БМЗ продукции.-0-