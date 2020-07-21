Экспозиции в Гольшанском замке и гродненском Старом Замке откроются к концу года

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К концу текущего года посетителей начнут принимать музейные экспозиции в Гольшанском замке и гродненском Старом Замке. Об этом сообщила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на сессии облсовета рассмотрели предварительные итоги реализации регионального комплекса мероприятий госпрограммы "Культура Беларуси". Как отметила Елена Климович, в регионе выполнены практически все из 12 целевых показателей. Один из них, в частности, касается восстановления объектов историко-культурного наследия.

"В сентябре 2017 года началась реконструкция Старого Замка в Гродно. Уже сегодня мы видим очертания первой очереди этого значимого объекта. Надеюсь, что к концу текущего года он откроет свои двери для посетителей", - отметила Елена Климович. Она подчеркнула, что часть проектов реализовывалась за счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Ежегодно они направлялись, в частности, на работы в Гольшанском замке. Там практически восстановлена одна из башен. К концу года здесь также планируется открыть музейную экспозицию.

На протяжении нескольких лет направляются средства и на консервацию Кревского замка.

Среди важных объектов также капитальный ремонт одного из древнейших действующих храмов Беларуси - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви XII века. За счет средств областной инвестпрограммы завершены работы на двух башнях Лидского замка.

Активно укреплялась и материально-техническая база учреждений сферы культуры. Например, в 2019 году в Гродно открылось здание областной филармонии с залом на 1,2 тыс. мест, оснащенное самым современным световым и звуковым оборудованием. Были модернизированы дома культуры в Свислочи, Сморгони и агрогородке Путришки Гродненского района.

Большое внимание уделялось и развитию детских школ искусств. За последние годы 225 детей стали стипендиатами фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Это стало возможным и благодаря тому, что в рамках госпрограммы за счет средств областного и республиканского бюджетов активно приобретались музыкальные инструменты. В частности, школы искусств области получили 115 новых пианино.

"В целом системная работа по всем направлениям - от любительского и профессионального творчества до деятельности музеев, театров и школ искусств - принесла результаты. Каждый год представители области удостаивались специальной премии Президента деятелям культуры и искусств", - отметила Елена Климович. Также победителями в конкурсах и форумах республиканского масштаба неоднократно становились библиотеки и музеи области.-0-