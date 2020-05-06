Экспозицию к 75-летию Победы подготовил Могилевский областной лицей №3

6 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Эстафета памяти "Я знаю. А ты?" проходит в Могилевском государственном областном лицее №3. Военные истории и биографии родственников лицеистов, награды, письма с фронта, обмундирование и немецкие трофеи - все это собрали учащиеся и их родители, работники лицея. Получилась целая экспозиция, посвященная 75-летию Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже несколько лет в преддверии Дня Победы мы проводим историческую эстафету "История войны в судьбе моей семьи". К ней готовятся не только дети, но и учителя, - рассказывает идейный вдохновитель проекта, учитель истории Вероника Николаенко. - Наши ученики вместе с родителями, бабушками и дедушками поднимают семейные архивы, записывают воспоминания, находят награды, письма с фронта - делают целый проект. И потом рассказывают нам о своих близких, их подвигах и жизни. В этом году мы запустили новую эстафету "Я знаю. А ты?". Так получилась большая экспозиция, в оформлении и подготовке которой приняли участие даже наши выпускники".

Центральный экспонат выставки - кружка и кусочек хлеба, свечка и шкатулка с наградными планками. "Это один из самых страшных экспонатов, который здесь есть. Все эти наградные планки были найдены на помойке. Мы поставили его в центре, чтобы наши дети и гости, которые приходят посмотреть на выставку, помнили: нельзя допустить таких выброшенных историй. Судьба и жизнь каждого человека, который воевал или погиб во время Великой Отечественной войны, не должна быть забыта", - рассказала Вероника Николаенко.

Вдоль всего зала, где разместилась выставка, представлены краткие биографии и фото тех, кто сражался за Родину. Кто-то из участников акции смог найти письма и наградные листы, вырезки из газет. Организаторы поделились: планировали собрать хотя бы 75 таких историй, а на деле их получилось более 200.

Каски времен войны, гильзы, трофейная немецкая ложка - все это не просто экспонаты. "За каждым предметом кроются целые истории, которые семьи хранили и передавали несколько поколений. Приятно, что наши дети с таким интересом подошли не только к сбору информации, но и к оформлению выставки. Для них это очень особый и трогательный проект, к которому они отнеслись серьезно", - делится учитель.

Ксения Корнеева, ученица 11 класса, представила биографию своего прадедушки, который участвовал в битве за Сталинград. "Еще год назад на уроках истории у нас была тема Великой Отечественной войны. Мне как раз досталось задание про битву за Сталинград. Готовиться помогала мама, она тогда и рассказала, что мой прадед участвовал в этом сражении. Тогда я приносила в лицей медали. В этом году в рамках эстафеты мы снова подняли все документы, нашли наградные листы. Бабушка поделилась своими воспоминаниями о прадедушке: она застала его живым. Эта работа дала мне возможность прикоснуться к истории моей семьи и целого народа, осознать и представить, с чем столкнулись наши предки. Я вижу на парадах ветеранов, поздравляю их. В такие моменты понимаешь: война была не так давно, все ужасы, с которыми столкнулись люди, - это не просто рассказы в книгах, это страшная реальность, в которой жили твои родные".

Иван Князев из 11 класса рассказал про своего прадеда, Героя Советского Союза, чье имя увековечено на Аллее Героев в Могилеве. Молодой человек не только узнал историю своего предка, но и снял о нем целый фильм. "На уроке истории я однажды рассказал про своего прадедушку. Знал тогда о нем совсем мало. Мой классный руководитель предложила поучаствовать в выставке в лицее и конкурсе, выяснить побольше. Одноклассник помог мне записать ролик. Снимали видео сначала на Аллее Героев, потом брали интервью у моей бабушки: она рассказала все, что вспомнила о прадедушке. Нашли письма с фронта, старые фотографии. Распечатали на 3D-принтере медали, разукрасили их. И представили все это здесь, - рассказывает Иван. - Такая работа очень важна для подрастающего поколения. Наши предки не думали о себе - они думали о будущем, о том, как будем жить мы с вами. И отдавали свои жизни за мир для нас. Потому мы не имеем никакого морального права забывать о них".-0-