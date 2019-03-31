Экспозицию о жизни и творчестве Монюшко создали в Смиловичах

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству белорусского и польского композитора Станислава Монюшко, откроется 5 апреля в городском поселке Смиловичи Червенского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Червенского районного краеведческого музея Елена Заборонок.

"Смиловичи для создания новой экспозиции выбраны не случайно. Здесь находится дворцово-парковый комплекс, принадлежавший роду Монюшко, в Смиловичском костеле крестили белорусско-польского композитора",- рассказала Елена Заборонок.

По ее словам, работа над проектом велась на протяжении года: подготовлена научная концепция, созданы эскизы, тематические диорамы, закуплена необходимая мебель. Экспонаты размещены в двух музейных залах. Первая часть экспозиции рассказывает посетителям о детских и юношеских годах Станислава, проведенных в деревне Убеле. Через рисунки отца композитора Чеслава Монюшко знакомит с местными пейзажами, портретами учителей, близких родственников будущего гения.

Вторая часть выставки посвящена учебе талантливого юноши в Берлинской музыкальной академии, его более поздней работе в Вильно и Варшаве. Часть экспозиции повествует о дружбе Станислава Монюшко и Викентия Дунина-Марцинкевича, создании первой белорусской оперы "Сялянка" ("Идиллия"), а также знакомит посетителей с оперным творчеством композитора. Это ноты, записи произведений на многочисленных пластинках и кассетах, фотографии постановок опер "Галька" и "Страшный двор" в Беларуси, сценические костюмы Варшавского оперного театра. Произведения великого композитора можно будет послушать в музыкальной гостиной.

Елена Заборонок отметила, что музей наладил сотрудничество по обмену материалами с Литовским музеем театра, музыки и кино в Вильнюсе, Польским институтом в Минске. "Вместе с музыкальной гостиной музейная экспозиция станет привлекательным туристическим объектом для жителей Беларуси и иностранных гостей", - считает она.-0-