Экспозицию советского Минска откроют в Раковском предместье

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию советского Минска откроют в одном из зданий в Раковском предместье. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный инженер предприятия "Мінская спадчына" Сергей Абрамов.

"В конце декабря вводится в эксплуатацию здание на улице Раковская, 17. На первом этаже оборудуют кафе и большой зал. Планируется, что часть второго займет филиал Музея истории Минска. Здесь разместится постоянная экспозиция советского Минска периода 1917-1991 годов. Третий этаж будет отдан управлению культуры Мингорисполкома", - рассказал Сергей Абрамов.

Как отметила директор Музея истории Минска Галина Ладисова, с помощью мультимедийных и цифровых технологий посетителям расскажут об истории города, его архитектурном развитии, знаменитых минчанах и жизни горожан в советские времена. В экспозиции также будут фотографии, документы, планы города и предметы жителей столицы.

Во время ремонтных работ в здании на ул.Раковской, 17, укрепили фундамент и стены, сделали перепланировку и обновили фасад, украсив его лепниной и декоративными вазами. Внутри некоторых помещений была обнаружена настенная живопись разных периодов, она частично сохранена и реставрирована. Для посетителей также откроют фрагменты исторической кладки.-0-