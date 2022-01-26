Экспресс-конкурс рисунков "Стоп наркотик" стартовал в Минской области

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 26 января по 3 февраля проходит экспресс-конкурс профилактических рисунков "Стоп наркотик", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"Проводим профилактику наркомании через творчество. Во время создания рисунка дети и подростки в любом случае изучат проблему, задумаются о вреде различных веществ и постараются отразить свое отношение к ним. Лучшие рисунки в будущем будут использовать для создания флаеров по профилактике наркотиков и для иллюстраций материалов в средствах массовой информации", - рассказали в управлении.

Творческий конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет. Профилактические изображения можно создавать для двух целевых аудиторий: "дети - детям" и "дети - взрослым (родителям)". Работы будут оцениваться по соответствию изображения заявленной теме, композиционному и цветовому решению, оригинальности идеи. Награждение победителей конкурса проведет главное управление по образованию Миноблисполкома. Авторов лучших изображений ждут призы.-0-