Экспресс-курсы по использованию льна в кулинарии и косметологии проведут на фестивале в Корме

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Льняная карусель" пройдет 3 августа в городском поселке Корма Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете фестиваля.

События развернутся в центральном парке райцентра. Организаторы подготовили множество тематических локаций и мероприятий.

Узнать о том, насколько широка сфера применения северного шелка, можно будет во время "Льняного парада". Различные предметы гардероба представят во время "Льняного дефиле". Всевозможные поделки, вещи изо льна можно будет увидеть в экспозиции декоративно-прикладного искусства. Музыкальные выступления артистов передадут, как наши предки воспевали эту сельскохозяйственную культуру в фольклорных, поэтических произведениях.

Особенностью нынешнего фестиваля станет образовательный блок. Так, запланированы экспресс-курсы по истории и производству льна, по использованию его в кулинарии, косметологии, при изготовлении одежды. Кроме того, желающих обучат льноткачеству, бытовым танцам и т.д.

Также в программе праздника тематическая экскурсия, работа музея под открытым небом, выставка-дегустация "Льняныя прысмакі".

Своим мастерством поделятся и ремесленники. В оргкомитете отметили, что их количество по сравнению с первым фестивалем (в 2017 году) выросло практически втрое с 26 до 73. Расширяется и география гостей. Так, на фесте в этот раз ожидают не только жителей белорусских регионов, но и представителей России, Украины, Бельгии, Австрии.

"Идея проведения такого тематического фестиваля неслучайна. Лен - культура, выращиванием и переработкой которой занимались наши предки много веков назад. Говоря о льне в Беларуси, обычно представляют ее северную часть, однако и в Гомельской области это растение успешно культивируется, а Корма - место, где знают о льне не понаслышке. Здесь расположены два предприятия, участвующие в льняном производстве: филиал "Кормянский льнозавод" ОАО "Гомельлен" и филиал №2 ОАО "Речицкий текстиль", - пояснили в оргкомитете.

Организатором "Льняной карусели" выступает Кормянский райисполком. Фестиваль нацелен на развитие туристического потенциала района, пропаганду и сохранение духовных ценностей и традиций народной культуры, повышение престижа труда льноводов и т.д.-0-