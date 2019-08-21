Экспресс-маршрут введен для доставки болельщиков на ЧМ по летнему биатлону в Раубичи

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения доставки зрителей из Минска к месту проведения чемпионата мира по летнему биатлону с 23 по 25 августа будет организована работа пригородного экспрессного маршрута № 449Э "ст. м. Борисовский тракт - Раубичи", сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В частности, 23 августа отправления от остановочного пункта "ст.м.Борисовский тракт" стартуют в 9.00, завершатся в 18.00; от "Карбышева" - в 9.10 и 18.10 соответственно; от конечного пункта "Раубичи" - в 9.40 и 16.40. Интервалы в движении составят полчаса.

На следующий день расписание движение такое же, за исключением того, что по всем вышеперечисленным остановочным пунктам добавляется еще по одному рейсу - через полчаса от крайнего в графике пятницы.

А 25 августа, наоборот, автобусы начнут ходить на полчаса позже графика пятницы.

Изменения в расписании движения возможны с учетом того, что все три дня после окончания соревнований отправление автобусов от конечного пункта "Раубичи" будет организовано по наполнению салонов.-0-