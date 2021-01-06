Электричество вернулось в пострадавшие от непогоды деревни Витебской области

6 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области нарушения электроснабжения из-за непогоды ликвидированы. Энергетики восстановили повреждения в сетях 35 кВ и выше, а также завершили ремонтные работы по технологическим нарушениям в сетях 0,4-10 кВ. Такая информация размещена в Telegram-канале РУП "Витебскеэнерго", сообщает БЕЛТА.

"Восстановительные работы велись не только днем, но и в темное время суток. Для персонала было организовано горячее питание. Время ликвидации нарушений существенно снижалось из-за прохождения многих ЛЭП по труднодоступной заболоченной местности, возникших из-за упавших деревьев завалов на дорогах и просеках, которые мешали быстро добраться спецтехнике к местам повреждений. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы более 1 тыс. человек и двухсот единиц техники. Помощь энергетикам оказывали органы местной власти, МЧС, бригады лесхозов, коммунальные и другие службы", - говорится в сообщении.

В первые дни нового года на некоторые районы Витебской области обрушился снегопад, который сопровождался перепадом температур. Основной удар стихии пришелся на Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский районы, в ряде населенных пунктов произошли отключения электроснабжения. Лед, налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи, также падали на ЛЭП деревья. В эти дни все филиалы электрических сетей "Витебскэнерго" функционировали в режиме повышенной готовности, им помогали коллеги из Гродненской и Минской областей.-0-