Электричество жителям Полоцка включили из резервных источников

Фото из архива
4 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Специалисты Полоцких электросетей подключили по резервным связям всех потребителей, которые остались без света из-за повреждения двух кабельных линий 10 кВ, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
"Энергетики продолжают искать место повреждения. Из-за закрытого на реконструкцию моста через Западную Двину восстановление электроснабжения было затруднено, так как поврежденные участки кабельных линий располагаются в разных частях города, разделенных рекой", - отметили в "Витебскэнерго".
Потребителям оперативно направлялись СМС-уведомления о произошедшей ситуации.-0-