Электрификация дач, дороги, общественный транспорт - Мартынюк провел личный прием в Могилеве

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы электрификации дачных домов, состояние дорог, транспортное сообщение деревень с областным центром - с такими вопросами на прием к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку обратились сегодня жители Могилева и Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, сразу несколько обратившихся пришли с вопросом электрификации дачных домиков. Жительница агрогородка Буйничи рассказала, что хотела бы установить электроотопление. Женщина отметила, что это существенно бы улучшило условия жизни на даче. Однако в райисполкоме ей сказали, что этот вопрос практически нерешаемый. Как отметил Леонид Мартынюк, чтобы установить электроотопление в доме, нужны определенные документы и определенное постановление. Потому что учет электрической энергии в садовых товариществах рассчитывается иначе, а чтобы сделать для каждого дачного домика отдельный учет - это длинный и сложный процесс. Данный вопрос будет проработан.

Еще две женщины обратились с вопросом подведения электричества к их садовому товариществу. Землю от завода люди получили еще в 1993 году, им пообещали, что в будущем здесь проведут все инженерные сети. "И за столько лет на наших дачах не появилось электричество. Вопрос с водой мы решили самостоятельно, а со светом так не получается. Мы готовы участвовать в этой работе", - поделились обратившиеся.

Как отметил Леонид Мартынюк, этот вопрос требует детального рассмотрения на нескольких уровнях, в том числе Министерства энергетики.

Жительница деревни Старое Пашково пришла с просьбой привести в порядок дорогу в населенном пункте - всего 600 м. Она ведет к конечному остановочному пункту общественного транспорта. И эта дорога - единственная связь населенного пункта с городом. Женщина рассказала, что в плохую погоду там невозможно ходить - глинистая земля превращается в вязкую грязь. Жители Старого Пашково обращались к дорожникам, однако они сказали, что дорога не включена в сеть местных дорог, поэтому ее не обслуживают. Леонид Мартынюк отметил, что лично посмотрит состояние дороги и попробует помочь в решении проблемы.

Две жительницы деревни Севостьяновичи пришли с проблемой ее транспортного сообщения с городом. Деревня находится недалеко от областного центра - всего в 10 км. "Раньше в нашу деревню дважды в день заезжал рейсовый автобус, который идет на Большие Белевичи. А после того, как появилось маршрутное такси, которое стало ездить по этому же маршруту, автобус стал ездить пустой, его расписание скорректировали, и оно стало неудобным для жителей нашей деревни", - рассказали женщины.

"В решении вопроса с общественным транспортом важно учитывать мнение жителей всех близлежащих населенных пунктов, - подчеркнул помощник Президента. - Поэтому мы изучим ситуацию с общественным транспортом и посмотрим, чем можем помочь".

"Важно, что на таких приемах люди поднимают вопросы не только благоустройства, которые обычно их волнуют, но еще и глобальные вопросы, требующие существенных изменений в законодательстве. И над которыми придется работать даже не один месяц. В частности, был поднять вопрос об электрификации дачных участков. Безусловно, есть прорехи в законодательстве, которое необходимо менять и находить консенсус, удобный для жителей и находящийся в рамках законодательного поля, - подчеркнул Леонид Мартынюк. - Личный прием всегда важен, ведь это живое общение. Подчас люди приходят не только высказаться, поделиться своим каким-то наболевшим вопросом и найти его решение, но и просто поговорить, поблагодарить местные власти за работу".-0-