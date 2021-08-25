Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу

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25 августа, Лиозненский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С вопросами электрификации и подключения отопительных электрокотлов, проблемами ЖКХ обратились жители Лиозненского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу на прямую телефонную линию и личный прием в райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.Помощник Президента рассмотрел восемь обращений из Лиозно и района, в том числе коллективные. Все вопросы Анатолий Линевич взял на личный контроль и дал поручения местным властям, а также ответственным службам.У пенсионера из Добромыслей было три вопроса. Местное ЖКХ не подключает теплосчетчики, хотя рядом в идентичном многоквартирном доме такой счетчик имеется. Начальник районного жилкомхоза отметил, что дом заявителя уже включен в план и к следующему отопительному сезону у жителей агрогородка установят счетчик на отопление. Второй вопрос жильцов этого дома касался газификации. Руководитель районной газовой службы отметил, что обеспечить голубым топливом дом можно, но прежде всего нужно провести собрание жильцов, которые должны дать согласие на процедуру. Решение еще одного вопроса заявителя осталось за ним самим: на его огород и участки соседей захаживают дикие копытные и мародерствуют на грядках. Анатолий Линевич отметил, что хозяева должны позаботиться о своих наделах и урожае самостоятельно, огородить участки от обитателей леса.Пенсионерка из Лиозно, прописанная в Витебске, интересовалась, как ей можно использовать чеки "Жилье". В райисполкоме заявительнице объясняли: сроки переоформления прошли и даже в судебном порядке вопрос решить уже невозможно. Тем не менее помощник Президента пригласит женщину на встречу в облисполком, где компетентные специалисты разъяснят ей ситуацию.Многодетная мама из Лиозно обратилась на прямую линию по поводу отопительного электрокотла. В очереди на его установку она стоит уже два года и хотела бы ускорить процесс. Руководитель районной службы электросетей отметил, что на той улице сети недостаточно мощные и требуют реконструкции. Анатолий Линевич дал поручение решить вопрос, изыскать средства на обновление сетей и обеспечить жителей качественными услугами. "Вместе с руководителем "Витебскэнерго" придите ко мне, обсудим этот вопрос, если надо, я обращусь к министру энергетики. Это не дело, когда часть жителей населенного пункта имеет отопительные электрокотлы, а другой нужно ждать, когда сети обновятся. Принцип справедливости нарушен, поэтому надо поднимать этот вопрос и на высоком уровне", - подчеркнул Анатолий Линевич.Пенсионерка из Лиозно накопила на электрокотел и его установку, но, как оказалось, ей нужно еще заплатить за новый электросчетчик. Она готова взять прибор в кредит или рассрочку, но предлагаемые банками условия с процентами выше 20% ей не потянуть. Анатолий Линевич пообещал помочь в выборе кредитной программы, в том числе обсудить этот вопрос с фирмой-изготовителем и исполнителями - "Витебскэнерго". В отличие от газовиков, которые предлагают потребителям отопительные котлы, энергетики не реализуют счетчики учета электроэнергии. "Возьмите пример с газовой службы, попробуйте приобретать счетчики сами и предлагать людям комплексные услуги, чтобы им не приходилось покупать все отдельно", - предложил помощник Президента.Аналогичные проблемы с электрификацией у жителей Якубовщины и Бабиновичей. Оба населенных пункта находятся на контроле "Витебскэнерго", но строительство и реконструкция электросетей там будет нескоро: в Бабиновичах работы буду выполнены в 2023 году, а в Якубовщине - в 2026-м. Анатолий Линевич рассмотрит оба вопроса с руководством соответствующей службы и сообщит заявителям, будет ли возможность сократить эти сроки.Жительница Бабиновичей, инвалид 2-й группы, обратилась к помощнику Президента насчет трудоустройства. Женщина хотела бы найти надомную работу для родственника - инвалида 2-й группы, который находится на ее иждивении. Проблему этой семьи в райисполкоме знают, ежегодно оказывают адресную помощь. С трудоустройством мужчины-инвалида есть некоторые сложности: в Лиозно и районе нет предприятий, которые могли бы предоставить работу на дому и даже в Витебске таких не имеется, а мужчина к тому же еще признан недееспособным. Трудом он может заниматься, но под присмотром опекуна. Анатолий Линевич дал поручение глубже изучить вопрос, поискать возможности для трудоустройства."Сегодня в Лиозненском районе приоритетным стоит вопрос отопления и подключения электрокотлов. Все обращения возьмутся на контроль, сиюминутно их решить невозможно. Существуют определенные законодательством рамки, но тем не менее все обращения можно рассматривать, дорабатывать и удовлетворять просьбы людей. С ними надо общаться. В остальном вопросы граждан касались проблем ЖКХ, приведения в порядок жилых домов, благоустройства. Все эти вопросы на контроле местной власти, и все они будут решены", - подытожил Анатолий Линевич.-0-