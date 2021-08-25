Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 25 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:25 Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска Общество
14:22 Любите арбузы? Вот как они влияют на организм Ссылки на БелТА Плюс
14:17 Более 400 "протестных" уголовных дел возбуждено в Гомельской области за поствыборный год Происшествия
14:12 Традиционный фестиваль творчества "Августовский канал в культуре трех народов" пройдет 28 августа Афиша
14:05 В Могилевской области за семь месяцев изъято более 11,5 кг наркотиков и психотропов Происшествия
14:04 В Брестском районе уничтожено более 900 кг дикорастущей конопли Происшествия
13:53 Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио Спорт
13:53 Остановился поправить груз - в Минской области в ДТП погиб водитель, пассажир травмирован Происшествия
13:46 ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги Общество
13:36 Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране В мире
13:23 Доллар на торгах 25 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:20 Все системы безопасности в белорусских учреждениях образования исправны - МЧС Общество
13:16 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305 Общество
13:14 В детсадах Минска планируют организовать 190 групп с белорусским языком обучения Регионы
13:08 Система образования к началу учебного года готова - Минобразования Общество
13:03 "Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября Общество
12:57 В Гродненской области задержали 20-летнего педофила Происшествия
12:56 Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок Регионы
12:55 В ОБСЕ обеспокоены блокировкой веб-ресурсов СМИ в Украине В мире
12:52 Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу Регионы
12:47 5 минут, паспорт и смартфон. life:) первым предложил белорусам дистанционно подключаться на тарифы с eSIM Общество
12:45 Посольство Беларуси в Зимбабве откроют до конца января 2022 года  Политика
12:36 В Барановичском районе машина бесправника врезалась в дерево: двух человек госпитализировали Происшествия
12:30 Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа Общество
12:25 В Минске будут судить водителя за наезд на женщину с ребенком на остановке Происшествия
12:15 У жителя Гродно обнаружили гашиш и 2 кг насвая Происшествия
12:08 В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования Общество
12:00 В Беларуси в новом учебном году получать дошкольное образование будут около 425​ тыс. детей Общество
11:55 Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта Экономика
11:52 Союзные парламентарии обсудят 30-31 августа в Орше инновационные приоритеты СГ Политика
Все новости
Все новости
Регионы
25 августа 2021, 12:52

Электрификация и отопление стали основными темами обращений жителей Лиозненского района к Линевичу

Анатолий Линевич. Фото из архива
Анатолий Линевич. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым
Замминистра МАРТ проводит сегодня прямую телефонную линию
25 августа, Лиозненский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С вопросами электрификации и подключения отопительных электрокотлов, проблемами ЖКХ обратились жители Лиозненского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу на прямую телефонную линию и личный прием в райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента рассмотрел восемь обращений из Лиозно и района, в том числе коллективные. Все вопросы Анатолий Линевич взял на личный контроль и дал поручения местным властям, а также ответственным службам.

У пенсионера из Добромыслей было три вопроса. Местное ЖКХ не подключает теплосчетчики, хотя рядом в идентичном многоквартирном доме такой счетчик имеется. Начальник районного жилкомхоза отметил, что дом заявителя уже включен в план и к следующему отопительному сезону у жителей агрогородка установят счетчик на отопление. Второй вопрос жильцов этого дома касался газификации. Руководитель районной газовой службы отметил, что обеспечить голубым топливом дом можно, но прежде всего нужно провести собрание жильцов, которые должны дать согласие на процедуру. Решение еще одного вопроса заявителя осталось за ним самим: на его огород и участки соседей захаживают дикие копытные и мародерствуют на грядках. Анатолий Линевич отметил, что хозяева должны позаботиться о своих наделах и урожае самостоятельно, огородить участки от обитателей леса.

Пенсионерка из Лиозно, прописанная в Витебске, интересовалась, как ей можно использовать чеки "Жилье". В райисполкоме заявительнице объясняли: сроки переоформления прошли и даже в судебном порядке вопрос решить уже невозможно. Тем не менее помощник Президента пригласит женщину на встречу в облисполком, где компетентные специалисты разъяснят ей ситуацию.

Многодетная мама из Лиозно обратилась на прямую линию по поводу отопительного электрокотла. В очереди на его установку она стоит уже два года и хотела бы ускорить процесс. Руководитель районной службы электросетей отметил, что на той улице сети недостаточно мощные и требуют реконструкции. Анатолий Линевич дал поручение решить вопрос, изыскать средства на обновление сетей и обеспечить жителей качественными услугами. "Вместе с руководителем "Витебскэнерго" придите ко мне, обсудим этот вопрос, если надо, я обращусь к министру энергетики. Это не дело, когда часть жителей населенного пункта имеет отопительные электрокотлы, а другой нужно ждать, когда сети обновятся. Принцип справедливости нарушен, поэтому надо поднимать этот вопрос и на высоком уровне", - подчеркнул Анатолий Линевич.

Пенсионерка из Лиозно накопила на электрокотел и его установку, но, как оказалось, ей нужно еще заплатить за новый электросчетчик. Она готова взять прибор в кредит или рассрочку, но предлагаемые банками условия с процентами выше 20% ей не потянуть. Анатолий Линевич пообещал помочь в выборе кредитной программы, в том числе обсудить этот вопрос с фирмой-изготовителем и исполнителями - "Витебскэнерго". В отличие от газовиков, которые предлагают потребителям отопительные котлы, энергетики не реализуют счетчики учета электроэнергии. "Возьмите пример с газовой службы, попробуйте приобретать счетчики сами и предлагать людям комплексные услуги, чтобы им не приходилось покупать все отдельно", - предложил помощник Президента.

Аналогичные проблемы с электрификацией у жителей Якубовщины и Бабиновичей. Оба населенных пункта находятся на контроле "Витебскэнерго", но строительство и реконструкция электросетей там будет нескоро: в Бабиновичах работы буду выполнены в 2023 году, а в Якубовщине - в 2026-м. Анатолий Линевич рассмотрит оба вопроса с руководством соответствующей службы и сообщит заявителям, будет ли возможность сократить эти сроки.

Жительница Бабиновичей, инвалид 2-й группы, обратилась к помощнику Президента насчет трудоустройства. Женщина хотела бы найти надомную работу для родственника - инвалида 2-й группы, который находится на ее иждивении. Проблему этой семьи в райисполкоме знают, ежегодно оказывают адресную помощь. С трудоустройством мужчины-инвалида есть некоторые сложности: в Лиозно и районе нет предприятий, которые могли бы предоставить работу на дому и даже в Витебске таких не имеется, а мужчина к тому же еще признан недееспособным. Трудом он может заниматься, но под присмотром опекуна. Анатолий Линевич дал поручение глубже изучить вопрос, поискать возможности для трудоустройства.

"Сегодня в Лиозненском районе приоритетным стоит вопрос отопления и подключения электрокотлов. Все обращения возьмутся на контроль, сиюминутно их решить невозможно. Существуют определенные законодательством рамки, но тем не менее все обращения можно рассматривать, дорабатывать и удовлетворять просьбы людей. С ними надо общаться. В остальном вопросы граждан касались проблем ЖКХ, приведения в порядок жилых домов, благоустройства. Все эти вопросы на контроле местной власти, и все они будут решены", - подытожил Анатолий Линевич.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область обращения граждан
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В детсадах Минска планируют организовать 190 групп с белорусским языком обучения
Игорь Петришенко Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок
Фото из архива КГК выявил нарушения в Могилевской областной клинической больнице
Фото Государственного таможенного комитета В пункте пропуска "Берестовица" построили стационарный инспекционно-досмотровый комплекс
Фото из архива Мини-гольф, тимбилдинг-игры, фаер-шоу - фестиваль пляжного волейбола пройдет в Гомеле 
Фото из архива Агроусадьбу с клоунариумом создадут в Глубокском районе 
Главное
Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать
Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась
Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
"Экспресс-гарантия" - когда бизнесу нужно срочно совершить сделку без переплат!
Топ-новости
Лукашенко о своем приусадебном участке: арбузы - это не потому, что пиар какой-то
Система образования к началу учебного года готова - Минобразования
Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска
Теребление льна завершается в Беларуси
Ваша выгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам со скидкой 5%! До конца акции осталось всего 7 дней!
Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок
ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги
На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов - Пархомчик
МТЗ поставит в Судан 219 тракторов
Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305
Предприятия оборонного сектора Беларуси участвуют в форуме "Армия-2021" в Подмосковье
Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября
Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября 
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.