Электробус начнет курсировать по Бресту к июлю

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня презентовали первый электробус, который к июлю начнет курсировать по городу, передает корреспондент БЕЛТА.

Увидеть новый для областного центра общественный транспорт можно было на площадке рядом с главным входом в Брестскую крепость. Горожане оценили возможности и комфортность электробуса, украшенного стилизованной ливреей. "Событие важно прецедентом - это переход на электротранспорт. По цене он дороже обычного автобуса, но руководство страны четко обозначило курс на экологичность, и первый электробус мы получили по этому проекту. Чтобы создать полноценный маршрут, нужно шесть электробусов. На следующий год приоритет понятен", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

По словам мэра, через месяц первый электробус будет полноценно участвовать в транспортном сообщении Бреста. Планируется, что он будет курсировать по маршруту, который свяжет новый автовокзал с областной клинической или центральной городской больницей. "С маршрутом следования еще определяемся, сначала нужно электробус обкатать. В любом случае он будет курсировать по центральной части города. Предлагаем для обкатки маршрут троллейбуса №1, от областной больницы до автовокзала", - пояснил директор Брестского общественного транспорта Игорь Царук.

Зарядную станцию для электробуса оборудовали в троллейбусном парке. На одной зарядке он может проехать 280 км. Этого вполне хватит для целого дня работы.

В Бресте намерены создать полноценный электробусный маршрут. Если позволят финансы, то в этом году для города будет приобретен еще один электробус.-0-

Фото Вадима Якубёнка