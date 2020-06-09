9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электродом в Могилеве введут в эксплуатацию к концу июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

"В трехэтажном доме на ул. Воровского предусмотрено использование электрической энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Проект разработан ОАО "Могилевгражданпроект". Срок ввода жилого дома в эксплуатацию - конец июня 2020 года", - рассказал заместитель начальника Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Александр Маслов.

По данным "Могилевгражданпроекта", ориентировочная стоимость 1 кв.м в электродоме составляет в текущих ценах Br2 198, что сравнимо со средней стоимостью 1 кв.м в домах с традиционным способом отопления от тепловых сетей.

Для нужд отопления монтируются кварцево-оливиновые электрообогреватели белорусского производства, для более эффективного использования тепловой энергии применяются настенные отражатели. Горячее водоснабжение реализовано по индивидуальному принципу с установкой в каждой квартире электроводонагревателя. В каждой квартире предусмотрен электрический полотенцесушитель.

Освещение на лестницах автоматическое, в зависимости от уровня освещенности. На входе установлены светильники с датчиком движения.

Специалисты Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР с июля 2020 года будут ежемесячно контролировать потребление электроэнергии для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения для дальнейшего сравнения аналогичных затрат в домах с традиционным отоплением от центральной теплосети.-0-