Электродома в 2021 году построят в трех городах Брестской области

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году планируется построить три электродома, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС комитета по архитектуре и строительству облисполкома Алексей Дробышевский.

В этом году в области предусмотрено строительство четырех жилых домов с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Два из них уже введены в эксплуатацию - в Дрогичине и Барановичах. Еще два будут построены в Барановичах по улице Профессиональной. В следующем году планируется возвести три электродома общей площадью около 11 тыс. кв.м. В Дрогичине и Малорите построят пятиэтажки, в Кобрине - десятиэтажку.

Всего в Брестской области в 2021 году намечено ввести в строй 590 тыс. кв.м жилья. На нынешний год региону доведено задание по строительству 650 тыс. кв.м. В январе-ноябре введено в эксплуатацию 563,5 тыс. кв.м. В частности, 2,1 тыс. квартир и частных домов запланировано построить для многодетных семей. Из них уже более 2 тыс. смогли стать новоселами.

"Будут направлены на улучшение жилищных условий 2 308 многодетных семей. По оперативным данным, выданы направления и приняты решения о предоставлении государственной поддержки 2,8 тыс. Как улучшать жилищные условия - строительством индивидуального жилья или квартиры - выбирают сами многодетные семьи", - пояснил Алексей Дробышевский.-0-