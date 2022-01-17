17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет 18 января, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Здесь предложат вакансии предприятия разного профиля. Так, Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер готов принять на работу медсестру, повара, санитара, уборщика помещений и территорий.

На Гомельский литейный завод "Центролит" требуются вагранщик, газорезчик, контролер в литейном производстве, мастер участка, крановщик, наладчик формовочных и стержневых машин, обрубщик, слесарь-ремонтник, стерженщик машинной формовки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Гомельский жировой комбинат рассмотрит кандидатуры на вакансии инженера-электроника, оператора линии в производстве пищевой продукции, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, уборщика производственных, служебных помещений.

Все актуальные вакансии на этих и других предприятиях будут доступны с 10.00 до 12.00 на электронной площадке. Такой формат общения, по мнению организаторов, позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, а также соискателю передать свое резюме и задать интересующие вопросы.-0-