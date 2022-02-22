22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет 24 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Как уточнили в управлении, это возможность для безработных граждан, а также тех, кто стремится улучшить положение, найти новое место и трудоустроиться.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 12.00.

Электронная ярмарка вакансий проводится на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Это позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой диалог нанимателя с соискателем, а также соискателю передать свое резюме и задать интересующие вопросы.-0-