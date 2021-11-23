23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет 24 ноября, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

На данный момент о своем участии заявило пять организаций. Так, на предприятии "Горэлектротранспорт" требуются водитель автомобиля, водитель троллейбуса, инженер по охране труда, контролер пассажирского транспорта, маляр, мастер, начальник, слесарь по ремонту подвижного состава, специалист по кадрам, тракторист, электромонтер по испытаниям и измерениям и др.

Более 100 вакансий предложат на Гомельском заводе литья и нормалей. Здесь требуется широкий перечень специалистов: от аккумуляторщика и грузчика до инженера по подготовке производства, программиста и технолога.

На Гомельский литейный завод "Центролит" требуются заливщик металла, контролер на литейном производстве, мастер участка, крановщик, наладчик формовочных и стержневых машин, обрубщик, помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-ремонтник, составитель поездов, стерженщик машинной формовки, шихтовщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОАО "Коминтерн" рассмотрит кандидатуры на вакансии оператора швейного оборудования, слесаря-ремонтника, станочника широкого профиля, термоотделочника швейных изделий, швей.

Также Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ознакомится с резюме соискателей на место аппаратчика очистки сточных вод, аппаратчика приготовления химических растворов, водителя автомобиля, водителя погрузчика, главного технолога, главного энергетика, инженера-технолога, машиниста резальных машин, машиниста топливоподачи, машиниста экскаватора, оператора котельной и др.

Электронная ярмарка вакансий проводится на единой информационной площадке http://e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. В это время в онлайн-режиме можно напрямую пообщаться с нанимателем, передать свое резюме и задать интересующие вопросы.-0-