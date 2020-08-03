Электронная ярмарка вакансий для минчан пройдет 6 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Минска пройдет 6 августа, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие планируется с 10.00 до 12.00 на сайте http://www.e-vacancy.by/.
Свои вакансии предложат семь организаций города: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Минскремстрой", ОАО "Минский мясокомбинат", ГП "Минсктранс" (три филиала), РУП "Белмедпрепараты", УП "Минскводоканал".
Соискатели смогут ознакомиться с условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию или приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании ярмарки все актуальные предложения будут перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-