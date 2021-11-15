Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 18 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие места для молодежи предложат на электронной ярмарке вакансий 18 ноября с участием предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте. Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "Минскремстрой", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и др. Предложат более 500 вакансий.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости.-0-