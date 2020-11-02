Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 5 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет молодых посетителей специализированной электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 5 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Соискатели узнают о вакантных местах на 8 столичных предприятиях и организациях: ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Минскремстрой", ООО "МенюБай", ГП "Минсктранс" (четыре филиала), РУП "Белмедпрепараты".

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.-0-