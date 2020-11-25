Электронная ярмарка вакансий для молодежи Могилева пройдет 10 декабря

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий в режиме онлайн для молодежи Могилева пройдет 10 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

На ярмарке будет представлено около 200 свободных рабочих мест, в том числе ученических. "Здесь можно будет в онлайн-режиме вести прямой диалог с нанимателем. Будет возможность передать свое резюме и задать все интересующие вопросы - об условиях труда, размере заработной платы. И если предложенный вариант устраивает, получить приглашение на реальное собеседование", - отметили в управлении по труду, занятости и соцзащите.

В мероприятии планируют участвовать различные предприятия и организации города. Среди них - ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Могилевский металлургический завод", ООО "РольфТрэйд", Могилевский филиал РУП "Белпочта" и другие.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на платформе e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.-0-