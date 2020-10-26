Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 29 октября с участием 8 предприятий Минска

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждут молодых посетителей специализированной электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 29 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на восьми столичных предприятиях: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ГП "Минсктранс" (три филиала), РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", УП "Минсккоммунтеплосеть", ОАО "Минскремстрой".

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.-0-