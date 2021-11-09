9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве 16 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Целевое мероприятие пройдет на сайте e-vacancy.by в онлайн-режиме. "Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Такой вариант ярмарки позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться им можно не выходя из дома", - подчеркнули специалисты.

В ярмарке примет участие около 200 предприятий и организаций Могилева. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

Начало ярмарки в 10.00.-0-