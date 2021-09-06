Электронная ярмарка вакансий для молодых жителей Минска пройдет 9 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий, в том числе молодежь, 9 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие с участием столичных предприятий и организаций пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах в ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", РУП "Белмедпрепараты", государственном предприятии "Ремавтодор Октябрьского района Минска", психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 и др. Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-