Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 15 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная электронная ярмарка вакансий состоится 15 октября. Молодым жителям Минска предложат более 500 свободных рабочих мест, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие будет проходить на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00.

Молодым соискателям представят вакантные места на восьми столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ГП "Минсктранс" (пять филиалов), РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", УП "Минсккоммунтеплосеть", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Криница", ОАО "Минский мясокомбинат".

"Эта ярмарка вакансий проходит регулярно. По четвергам молодые соискатели могут онлайн узнавать информацию о столичных нанимателях, вариантах трудоустройства, задавать вопросы, получать консультации и даже приглашение на собеседование", - отметили в комитете.

По окончании мероприятия оставшиеся предложения о трудоустройстве будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-