Электронная ярмарка вакансий для учащихся и студентов Минска состоится 8 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома продолжает цикл специализированных мероприятий по содействию занятости молодежи. Очередная электронная ярмарка вакансий с интересными для студентов и учащихся предложениями состоится 8 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Соискатели узнают о вакантных местах на 8 столичных предприятиях и организациях: ЖЭУ №4 Партизанского района Минска, ЖЭУ №5 Заводского района, ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ОАО "Минский тракторный завод", РУП "Белмедпрепараты" и РУП "Белсоюзпечать". В перечне предложений ожидается более 500 свободных рабочих мест.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.

Кроме того, на 6 и 7 апреля комитет запланировал проведение специализированных мини-ярмарок вакансий для граждан, не занятых в экономике, ведущих асоциальный образ жизни. В указанные дни с 9.00 до 13.00 таких безработных приглашают в столичный центр занятости по адресу: ул. Берестянская, 20. Им предложат более 200 вакансий комплектовщика, укладчика-упаковщика, грузчика, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, маляра, штукатура, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего и др. Дать работу и шанс на исправление готовы ЖЭУ №1 Партизанского района, ЖЭУ №2 Фрунзенского, ЖЭУ №4 Московского, ЖЭУ №4 Октябрьского районов Минска, "КШП города Минска", ССУ №4 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома", ОАО "Минскремстрой" (два филиала), ООО "ПраймРесурсКомплект", УП "Зеленстрой Первомайского района Минска", УП ССУ № 2 УДМСиБ Мингорисполкома.-0-