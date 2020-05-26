Электронная ярмарка вакансий для жителей Логойского района пройдет 27 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Логойского района состоится 27 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную службу занятости.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00.

Соискателям предложат вакантные места на СООО "Лекфарм" и ПУП "Амкодор-Логойск".

У каждого будет возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится: все актуальные предложения будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-