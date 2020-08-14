Электронная ярмарка вакансий для жителей Могилева пройдет 19 августа

14 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Могилева запланирована на 19 августа, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

"Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00. В это время у нанимателей и соискателей будет возможность обсудить вопросы трудоустройства. Соискатели смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями, задать интересующие вопросы, получить консультацию и приглашение на собеседование. Наниматели в свою очередь смогут ознакомиться с резюме тех, кто находится в поиске работы", - отметили в управлении.

Сейчас формируется список нанимателей и соискателей для участия в ярмарке. Она пройдет на электронной платформе e-vacancy.by.-0-