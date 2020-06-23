Электронная ярмарка вакансий для жителей Молодечненского района состоится 24 июня

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Молодечненского района состоится 24 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Свободные рабочие места презентуют УП "Коммунальник", ОАО "Электромодуль", филиал "Молодечножелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер".

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, узнать о режиме и условиях труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.-0-