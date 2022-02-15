Электронная ярмарка вакансий для жителей Жлобинского района пройдет 17 февраля

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Жлобинского района состоится 17 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал e-vacancy.by.

Ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 11.00 на электронной площадке e-vacancy.by. Соискателям предложат ознакомиться с вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

К участию заявлено государственное предприятие "Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги". Представители нанимателя готовы рассмотреть кандидатов на вакансии газорезчика, главного инженера, заведующего хозяйством, зуборезчика, инженера-конструктора, инженера-технолога, инженера-электроника, инспектора по кадрам, маляра, машиниста-инструктора локомотивных бригад, начальника комплекса путевых машин, начальника отдела дефектоскопии металлов и технического контроля, помощника машиниста железнодорожно-строительных машин, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, столяра, термиста, токаря, уборщика, фрезеровщика, электрогазосварщика и др.

Организатор мероприятия - управление по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома.-0-