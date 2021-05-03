Электронная ярмарка вакансий минских предприятий пройдет 6 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве, в том числе для учащейся и студенческой молодежи, ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 6 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. В ярмарке примут участие такие организации, как ГП "ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ГП "Минсктранс" (два филиала), ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минскремстрой", ОАО "МТЗ", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".

Посетители ярмарки смогут в онлайн-режиме ознакомиться с вариантами трудоустройства, уточнить нюансы, направить резюме, получить приглашение на собеседование либо консультацию.

По окончании ярмарки вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-