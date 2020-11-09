Электронная ярмарка вакансий пройдет 12 ноября с участием 8 организаций Минска

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 предложений о трудоустройстве ждет молодых посетителей специализированной электронной ярмарки вакансий с участием организаций столицы 12 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели узнают о 600 свободных рабочих местах в 8 столичных организациях: ГП "Минсктранс" (три филиала), ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Керамин", ОАО "Минскремстрой", ООО "Деливери Плюс", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и УП "Минсккоммунтеплосеть".

Участники ярмарки в режиме онлайн смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.-0-