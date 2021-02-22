Электронная ярмарка вакансий пройдет 25 февраля с участием семи организаций Минска

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 25 февраля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете. Электронная ярмарка вакансий будет доступна с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Данная услуга значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии будут участвовать семь организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Минскремстрой", ОАО "Минский тракторный завод", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", ЖЭУ №1 Партизанского района Минска. Будет предложено более 500 вакансий. Соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с предлагаемыми нанимателями вариантами трудоустройства, уточнить нюансы, направить резюме и получить приглашение на собеседование либо получить консультацию. По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by. Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!