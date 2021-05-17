17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 20 мая, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Электронная ярмарка вакансий проводится на единой информационной площадке http://e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. За это время соискатель может напрямую в онлайн-режиме связаться с представителем нанимателя.

На интернет-площадке потенциальный сотрудник может передать свое резюме, уточнить интересующие вопросы, касающиеся квалификации, заработной платы, социального пакета и др.-0-