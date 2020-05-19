19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гродненском районе 20 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Участие примут восемь организаций из Гродненского района, а также других регионов. Будут представлены предприятия из разных сфер, в том числе сельского хозяйства. Заявлено более 400 свободных рабочих мест. Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству и приглашение на собеседование в режиме реального времени. В Гродненском районе электронная ярмарка вакансий проходит впервые.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского райисполкома рассказали: в районе зарегистрированы 36 безработных. Между тем для соискателей доступно более 650 вакансий, около 440 из них - по рабочим специальностям. Среди наиболее востребованных - трактористы (38 вакансий с возможной зарплатой до Br1 тыс.), водители (более 50 вакансий, зарплата до Br1,2 тыс.), повара (зарплата до Br1 тыс.). Также есть спрос среди нанимателей на медицинских работников. Есть в районе и полтора десятка вакансий руководителей различного уровня.-0-