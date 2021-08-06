6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 10 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

В мероприятии примут участие предприятия и организации города. Всего будет представлено порядка 200 вакансий. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки - вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на сайте e-vacancy.by. "Площадка предоставит соискателям возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы", - отметили в управлении.

Начало ярмарки вакансий в 10.00.-0-