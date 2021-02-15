15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 16 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00 на электронной площадке e-vacancy.by. "У соискателей будет возможность провести активный диалог с нанимателями в режиме онлайн. Можно будет предоставить резюме для поиска работы, задать уточняющие вопросы и получить приглашение на реальное собеседование", - отметили специалисты.

Всего на ярмарке будет представлено около 300 вакансий от предприятий и организаций города. "Доступ к вакансиям сохранится и после мероприятия. Они автоматически будут перенесены в базу данных на портале службы занятости", - подчеркнули в управлении по труду, занятости и социальной защите.-0-