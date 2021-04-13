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13 апреля 2021, 08:20

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 апреля

Фото из архива
Фото из архива
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13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 апреля, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Будут представлены более 200 вакансий. Доступ к ним сохранится и после мероприятия. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме. Такой формат позволит во многом облегчить поиск работы", - отметили в управлении.

Ярмарка вакансий пройдет на электронной площадке e-vacancy.by c 10.00 до 12.00.-0-

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