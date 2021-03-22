22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 24 марта, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

В мероприятии примут участие организации областного центра. Будут представлены более 200 разнообразных вакансий. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"Электронный вариант такого мероприятия позволяет в режиме онлайн обеспечить общение между нанимателем и соискателем. Каждый из них сможет задать интересующие вопросы, предоставить резюме и получить приглашение на реальное собеседование. Кроме этого, электронная ярмарка вакансий помогает облегчить поиск работы - стать ее участником может любой человек не выходя из дома", - отметили специалисты.

Ярмарка вакансий состоится на электронной платформе e-vacancy.by c 10.00 до 12.00.-0-