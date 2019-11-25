25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 28 ноября, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

"Электронная ярмарка вакансий позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома, - отметили в управлении. - Мы стараемся создать все условия для вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность".

Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, познакомиться с представленными вариантами и увидеть резюме тех, кто находится в поисках работы.-0-