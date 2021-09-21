Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Мероприятие будет проходить на электронной площадке e-vacancy.by.

"Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Данная электронная услуга предлагается всем желающим трудоустроиться, она значительно сократит период поиска работы", - отметили в управлении.

Всего будет представлено более 200 вакансий. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки - они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

Начало ярмарки вакансий в 10.00.-0-