11 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Витебске 28 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Марина Будкевич.

Пройдет ярмарка с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Граждане смогут задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Пока о своем участии в ярмарке заявили несколько предприятий города: Витебский меховой комбинат, филиал "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс", ОАО "Веста", ООО "Модерн-Экспо", школа-интернат для детей с нарушением слуха и другие. "Служба занятости будет приглашать еще нанимателей. Формат электронной ярмарки удобен как для предприятий, так и для соискателей", - сказала Марина Будкевич.

В Витебске в конце октября в банке вакансий было более 2,3 тыс. предложений. Большинство из них - рабочие специальности. Уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,28%.-0-