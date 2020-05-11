Электронная ярмарка вакансий с участием 9 организаций Минска пройдет 14 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная электронная ярмарка вакансий запланирована в Минске на 14 мая с участием 9 организаций столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Ярмарка проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты на сайте www.e-vacancy.by. На этом ресурсе с 10.00 до 12.00 соискатели смогут ознакомиться с предложенными вакансиями, условиями труда, проконсультироваться, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

В этот раз более 1,2 тыс. рабочих мест предложат 9 организаций столицы. Это ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", восемь филиалов ГП "Минсктранс", ООО "КреативФудС-Восток", УП "Минскводоканал", УП "Минсккоммунтеплосеть", РУП "Белмедпрепараты" и УЗ "5-я городская клиническая больница".

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома с 1 по 31 мая планирует провести 4 электронные ярмарки вакансий. Первая из них состоялась 7 мая, следующие намечены на 14, 21 и 28 мая. Точный состав нанимателей, представляющих вакансии, становится известен за несколько дней до общения с соискателями.-0-